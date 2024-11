RIMINI Trova la moglie in casa in coma, constatata la morte cerebrale I fatti sabato a Talamello, nel Riminese

Trova la moglie in casa in coma, constatata la morte cerebrale.

Ha trovato la moglie stesa a terra in salotto e in coma, presumibilmente per una caduta. E' successo sabato pomeriggio in una villetta bifamiliare nel comune di Talamello, nel Riminese, dove un uomo di 57 anni, poliziotto in congedo, ha trovato la compagna priva di sensi stesa sul pavimento del salotto. Non è ancora chiaro come siano andate le cose in quei primi concitati momenti, pare che il cinquantasettenne fosse in casa con la compagna ma in un'altra stanza.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo sconvolto per aver trovato la convivente in condizioni così gravi sarebbe stato a sua volta trasportato al pronto soccorso, prima a Novafeltria e poi a Rimini. In ospedale però il cinquantasettenne avrebbe dato in escandescenza aggredendo verbalmente il personale sanitario che si è visto costretto a chiamare la polizia di Stato.

Alla fine, il 57enne è stato dimesso, ma si è anche preso una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Nel frattempo la compagna, una donna di 49 anni originaria del Madagascar, trasportata all'ospedale di Rimini è stata poi trasferita all'ospedale 'Bufalini' di Cesena dove le sue condizioni si sono aggravate. I medici lunedì sera ne hanno constatato la morte cerebrale, condizione tale per cui, secondo i protocolli sanitari, si attendono 24 ore prima di dichiarare il decesso.

