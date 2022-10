Trova portafoglio con 700 euro, cerca aiuto e lo riconsegna al proprietario

Trova portafoglio con 700 euro, cerca aiuto e lo riconsegna al proprietario.

Oltre 700 euro in contanti in un portafoglio rinvenuto sulla pista ciclabile di Spadarolo. Il giovane richiedente asilo, che risiede nella Cooperativa Cento Fiori, non ci ha pensato un attimo, e non trovando nessuno nelle vicinanze, ha portato il portafoglio in un bar vicino. Maurizio Cecchini, proprietario del locale, lo ha aiutato a rintracciare il possessore, grazie a un biglietto da visita tra i documenti. Tempo pochi minuti, e il portafoglio è stato riconsegnato al legittimo proprietario, distante pochi metri, proprio alla sua ricerca.

Una bella storia che ci parla del senso civico del giovane e del barista, nonché della generosità del proprietario del portafoglio che ha voluto ricompensare il richiedente asilo per la sua onestà. Ora, grazie al suo gesto, il ragazzo è diventato un piccolo eroe del posto: con relativo apprezzamento dei frequentatori del locale e caffè pagati.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: