Trovata con droga, armi, soldi e orologi preziosi: arrestata dalla Polizia.

Aveva in casa un ingente quantitativo di droga, armi e munizioni, oltre a denaro contante e orologi preziosi. La polizia di Cesena ha arrestato in flagranza una giovane donna trovato in possesso di oltre due kg di marijuana, cocaina, hascisc e di una pistola rifornita e decine di colpi. A seguito di segnalazioni di possibile spaccio di droga gli agenti, durante un controllo nella periferia di Cesena hanno notato la donna, già conosciuta per le vicinanze ad ambienti della criminalità locale, che, seppur residente a Faenza, occupata un'immobile senza apparente motivo.

La donna è stata vista mentre stava nascondendo un plico di nylon all'esterno dell'abitazione. Da qui il blitz che ha portato al ritrovamento della droga, ma anche una pistola semiautomatica completa di caricatore inserito con cinque proiettili all'interno, un caricatore vuoto e 50 proiettili calibro 9 x 21. Trovati anche 5.000 euro in contanti che la donna ha tentato di occultare prima dell'arrivo dei poliziotti, e due orologi Rolex. Emerso che la pistola era stata rubata a Forlì lo scorso mese di luglio ad un imprenditore locale. In quell'occasione i ladri, oltre alla pistola, fecero un colpo di diverse migliaia di euro in contanti e presero anche dei gioielli.

