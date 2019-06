Trovata una discarica abusiva in mare a Viserba

Le immagini girate dai sommozzatori della Guardia di Finanza

Trovata una discarica abusiva in mare al largo di Viserba. I sommozzatori delle Fiamme Gialle della Stazione Navale di Rimini, nel quadro dell’intensificazione dei servizi di polizia svolti in mare, hanno eseguito nei giorni scorsi alcune immersioni lungo le scogliere del riminese. E' stato proprio a poche decine di metri dalla riva che è stata scoperta una vera e propria discarica abusiva fatta di termosifoni in ghisa, pneumatici esausti, griglie metalliche, spezzoni di reti ed ancorotti da pesca, buste di plastica e lattine, semi sommersi dalla sabbia ma presenti sul fondale marino ormai da tempo. Si ipotizza che qualcuno, approfittando della situazione, abbia scaricato in mare di tutto.

I sub della Guardia di Finanza si sono subito attivati per il recupero del materiale, utilizzando il pallone di sollevamento per portare a galla i materiali più pesanti.