Trovati oltre 5 chili di sostanze stupefacenti, arrestati due ragazzi albanesi

Nel pomeriggio del 23 giugno sono stati arrestati due ragazzi albanesi residenti a Bellaria Igea Marina per possesso di ingenti quantità di sostanze stupefacenti fini allo spaccio. Dopo delle precedenti segnalazioni, la Sezione Antidroga dei Carabinieri di Rimini si è concentrata su un primo soggetto con già dei precedenti per lo stesso motivo. Durante il controllo, infatti, l'uomo è stato trovato con due involucri: uno con 2,08 grammi e l'altro 2,58 grammi di cocaina. Il successivo controllo dell'abitazione ha consentito ai Carabinieri di trovare la chiave della mansarda in cui il ragazzo ha nascosto un sacco contenente 5,4 chili di marijuana insieme a tutto l'occorrente per il confezionamento, una bilancia di precisione e quasi 12 mila euro in contanti. Il coinquilino dell'accusato, arrivato nel corso delle indagini, non ha fornito informazioni plausibili riguardo la droga ritrovata nell'abitazione. Per questo motivo, la perquisizione si è allargata alla vettura del secondo uomo, in cui sono state trovate diverse buste di plastica e una macchina per il sottovuoto. In ragione di quanto emerso i due cittadini albanesi, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono ora al Carcere di Rimini in attesa del giudizio della convalida.