INCIDENTE STRADALE Trovato agonizzante sul ciglio della strada: la famiglia lancia un appello per trovare testimoni Giuliano Saponi è in coma dal 7 maggio scorso. L'incidente mentre si stava recando al lavoro in bici

L'hanno ritrovato agonizzate sul ciglio della strada e dal 7 maggio scorso è in coma. Ma cosa sia successo, chi l'abbia investito mentre era in bicicletta, è ancora un mistero. Per questo motivo i legali della famiglia hanno diramato un appello. "Si cercano testimoni di quanto accaduto all'alba di domenica 7 maggio 2023, intorno alle ore 5.20, all'altezza del civico n. 151 di via Coriano - scrivono -, ove Giuliano Saponi, 53 anni, è stato ritrovato in fin di vita accanto alla propria bicicletta, in sella alla quale era uscito per recarsi al lavoro".

Secondo i legali della famiglia "le gravissime lesioni riportate dal ciclista al volto ed al cranio sono incompatibili con una caduta accidentale e fanno pensare ad un urto con un veicolo che procedeva ad elevata velocità o ad una feroce aggressione". Saponi ha le ossa del cranio e del volto praticamente sbriciolate, ma quando è stato ritrovato e soccorso da un'ambulanza del 118, aveva tutti i documenti e il portafoglio con se. Quindi se aggressione è stata non aveva come fine quello di una rapina.

Sull'accaduto la Procura della Repubblica sta indagando e al vaglio del sostituto procuratore Luca Bertuzzi vi sarebbero dei filmati di alcune telecamere di sorveglianza. Gli avvocati intanto chiedono "a chiunque avesse informazioni utili di mettersi in contatto con lo studio legale Lunedei".

