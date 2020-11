Trovato con 150 pacchi di sigarette in auto: "scorta prima del lockdown". Sanzionato

Durante un controllo di routine legato alle misure di contenimento per l'epidemia da Coronavirus, i Carabinieri di Cattolica hanno fermato un cittadino ucraino, sorpreso a trasportare diversi kg di sigarette. L'ispezione del veicolo da parte dei militari ha consentito di rinvenire, stipati in vari anfratti della vettura, 150 pacchetti di sigarette di ogni tipo, provenienti dall’ucraina e importati illegalmente sul territorio nazionale. "Una scorta in vista del lockdown", è stata la prima giustificazione dell'uomo. Intanto l’accanito tabagista è stato sanzionato in via amministrativa con un verbale di circa 5.100,00 euro e le sigarette sono state immediatamente sottoposte a sequestro. Ulteriori indagini chiariranno se si tratta di un traffico illegale di tabacco.