Trovato morto a 23 anni in casa a Fratte di Sassofeltrio: disposta l’autopsia

Sono ancora da chiarire le cause della morte di Christian Polchi, il 23enne trovato senza vita nella notte tra domenica e lunedì all’interno dell’abitazione di Corso Europa, nella frazione di Fratte di Sassofeltrio. A lanciare l’allarme è stata la nonna, con cui il giovane conviveva in una casa popolare. Inutili i soccorsi del 118, intervenuti insieme ai carabinieri dopo la segnalazione: per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo quanto riportato anche da Il Resto del Carlino, Christian, italiano di origini est-europee, risultava residente nell’alloggio insieme all’anziana parente, per il quale era in corso una procedura di sfratto con successiva ricollocazione nel territorio comunale. La madre del giovane vive invece sempre a Fratte con la propria seconda famiglia.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita del 23enne. La serata di domenica, così come le sue frequentazioni e le abitudini quotidiane, è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Riccione, impegnati a raccogliere testimonianze e elementi utili.

Per fare piena luce sulle cause del decesso, la Procura di Urbino ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane. In attesa dell’esito degli accertamenti medico-legali, gli investigatori mantengono il massimo riserbo e, al momento, non escludono alcuna ipotesi.







