Trovato morto a 23 anni in casa a Fratte di Sassofeltrio: disposta l’autopsia.

Sono ancora da chiarire le cause della morte di Christian Polchi, il 23enne trovato senza vita nella notte tra domenica e lunedì, nella frazione di Fratte di Sassofeltrio. Inutili i soccorsi del 118, intervenuti insieme ai carabinieri dopo la segnalazione: per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita del 23enne, italiano di origini est-europee. La serata di domenica, così come le sue frequentazioni e le abitudini quotidiane, è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Riccione, impegnati a raccogliere testimonianze e elementi utili.

Per fare piena luce sulle cause del decesso, la Procura di Urbino ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane. In attesa dell’esito degli accertamenti medico-legali, gli investigatori e l'avvocata della madre mantengono il massimo riserbo e, al momento, non escludono alcuna ipotesi.

