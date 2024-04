"HOTEL GOBBI" Truffa a clienti di un hotel a Rimini, chiusa indagine per 8 persone; confluite 210 denunce Con il versamento di acconti consistenti, le camere non venivano riservate e all'arrivo i turisti si trovavano senza alloggio.

Truffa a clienti di un hotel a Rimini, chiusa indagine per 8 persone; confluite 210 denunce.

La Procura della Repubblica ha notificato l'avviso di chiusura indagine agli otto indagati del caso delle truffe dell'"Hotel Gobbi" di Marebello di Rimini, hotel che oggi è in regola ed ha cambiato nome e gestione. Nell'estate del 2022, gli indagati sarebbero stati coinvolti, a più livelli, nella vendita di camere d'albergo delle quali però i turisti una volta arrivati in Riviera non avrebbero mai potuto beneficiare perché già occupate. Con il versamento di acconti consistenti, le camere d'hotel non venivano riservate e all'arrivo i turisti si trovavano senza alloggio.

Nell'indagine dei Carabinieri di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci, sono confluite così 210 denunce di altrettanti turisti truffati degli anticipi e in alcuni casi degli interi importi dei soggiorni. Le somme vanno dai 200 ai 2.100 euro. Secondo la Procura per gli otto indagati, tra cui una cittadina marocchina di 27 anni e un cittadino rumeno di 26, oltre a due torinesi di 35 e 36 anni, un milanese attualmente detenuto per altra causa di 40 anni e tre riminesi di 25, 30 e 38 anni, si configura a vario titolo anche il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione delle truffe.

