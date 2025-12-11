CRONACA Truffa a Rimini: finti agenti convincono un’anziana a consegnare oro e soldi Spaventata e convinta dalla messa in scena, l'85enne ha obbedito, consegnando gioielli e circa mille euro.

Truffa a Rimini: finti agenti convincono un’anziana a consegnare oro e soldi.

Un altro episodio di truffa ai danni di persone anziane si è verificato questa mattina nel centro di Rimini. Una donna di 85 anni, che vive da sola, è stata avvicinata da due individui che si sono qualificati come agenti della polizia locale, sostenendo che all’interno dell’abitazione ci fosse una pericolosa perdita di gas.

Secondo quanto ricostruito, i falsi agenti avrebbero intimato alla pensionata di mettere tutti i gioielli e i contanti in una busta e di uscire immediatamente da casa per motivi di sicurezza. Spaventata e convinta dalla messa in scena, la donna ha obbedito, consegnando oro e circa mille euro. I truffatori, in apparenza muniti di pettorine con la dicitura ‘Polizia Locale’, si sono poi allontanati rapidamente facendo perdere le proprie tracce. È stata la figlia dell’anziana a rendersi conto dell’accaduto e a presentare denuncia alla Questura di Rimini.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, che hanno ascoltato la vittima e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione l’ammontare complessivo del bottino sottratto.



