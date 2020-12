CRONACA Truffa ai danni di un sito di caccia: denunciato 30enne dell'Alta Valmarecchia

Il metodo della truffa era semplice: ordinava online articoli di abbigliamento ed accessori per la caccia, poi chiedeva il rimborso per non aver mai ricevuto la merce. Gli ordini invece arrivavano regolarmente ad un 30enne residente in Alta Valmarecchia, come scoperto dai Carabinieri di Novafeltria che erano stati allertati dai colleghi toscani a cui si era rivolta l'azienda raggirata che, dopo l'ennesimo rimborso richiesto, voleva vederci chiaro.

Gli agenti di Novafeltria sapendo che l’uomo in questione già in passato era stato deferito per reati analoghi, hanno richiesto ed ottenuto un decreto di perquisizione domiciliare dell'acquirente. Dove, oltre ai due articoli acquistati on line e falsamente denunciati come mai consegnati a domicilio, è stata trovata altra merce di proprietà dell’azienda in questione, dichiarata mai recapitata, per un valore totale di circa 800 euro. La merce è stata sequestrata, mentre per l'uomo è scattata la denuncia per truffa continuata.

