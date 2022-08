Truffa da 40mila euro con le carte Pokémon: vittima un collezionista di Pesaro

Un ragazzo di 28 anni è indagato per truffa dopo che avrebbe sottratto 40mila euro a un collezionista in cambio di alcune carte rare dei Pokémon. La vittima è di Pesaro, mentre il presunto truffatore è un 28enne di Padova, che ora rischia di finire a processo. Tutto è iniziato con una serie di inserzioni messe su Internet da quest'ultimo per vendere alcune carte da collezione. Il collezionista di Pesaro l’ha così contattato. I due si sono messi d’accordo per lo scambio e il 28enne ha inviato le carte comprate al collezionista. Il padovano ha poi alzato la posta con la proposta di vendita di altre carte rarissime dal valore dichiarato di 40mila euro. Il collezionista marchigiano ha accettato.

I due si sono incontrati di persona, ma al momento dello scambio il 28enne gli sfila la valigetta con dentro i soldi e scappa. Il collezionista ha così presentato denuncia per truffa aggravata e la Procura ha avviato un’indagine. Gli inquirenti si sono diretti al campo nomadi in cui vive il 28enne accusato e qui hanno trovato e sequestrato diverse carte dei Pokèmon. Non è la prima truffa di questo tipo: le carte dei Pokèmon hanno un valore molto alto ed esiste un mercato molto sviluppato degli esemplari rari. Alcune superano anche i 400mila euro.