Truffa in hotel: disposta la chiusura della struttura. Codice Emilia-Romagna promuove class action [fotogallery]

Ieri è stata disposta la chiusura dell'hotel a Marebello, dove continuano ad arrivare turisti che avevano versato la caparra per camere in realtà non disponibili. Al gestore, che risiede nel Torinese, è stato notificato l'atto.



Codici Emilia-Romagna promuove un’azione di classe per tutelare i consumatori. L'associazione sta monitorando la situazione per fare maggiore chiarezza sull'accaduto che oltre ad aver mandato in fumo le vacanze di circa 500 cittadini, offende gli albergatori della riviera romagnola. Al via la raccolta delle adesioni al fine di incanalare le legittime richieste dei consumatori coinvolti nella vicenda.

“Abbiamo deciso di avviare un’azione di classe – spiega Fausto Pucillo, segretario regionale di Codici– perché riteniamo che i consumatori danneggiati dal comportamento scorretto della struttura alberghiera debbano essere risarciti, anche per la vacanza rovinata”.