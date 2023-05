TRUFFE Truffe ai clienti BKN301 e Bsi: la Guardia di Rocca identifica 24 sospetti italiani Sarebbero gli intestatari di conti utilizzati come collettori per raccogliere i soldi derivanti dalle truffe.

Non si arrestano i tentativi di truffe ai clienti Bkn 301. Anche negli ultimi giorni alcuni clienti hanno ricevuto sms contenenti link non autorizzati dall'istituto di pagamento. Nei giorni scorsi la Guardia di Rocca ha comunicato alle autorità italiane i nomi di 24 italiani sospettati di aver messo in atto comportamenti fraudolenti ai danni di clienti di BKN301 e BSI. Nominativi che sono stati denunciati anche all'autorità sammarinese quali intestatari di conti utilizzati come collettori per ricevere introiti derivanti dalle truffe. Le indagini sono tutt’ora ancora in corso per accertare ulteriori responsabili. I cittadini sono invitati a prestare attenzione nel rispondere alle telefonate e a non rivelare informazioni personali o finanziarie a persone che non conoscono o di cui non si fidano.

Nell'ultima settimana inoltre diversi utenti hanno ricevuto sms nei quali i truffatori si spacciano per il proprio figlio o figlia e chiede soldi per pagare delle bollette. L’utenza mobile utilizzata per compiere la truffa, risulta un numero Wireless che utilizza la nuova tecnologia VoWIFI in uso in Italia da dicembre 2022.

