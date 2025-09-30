TV LIVE ·
Truffe con banconote contraffatte da 50 euro: il caso tra bar e negozi di Novafeltria

I commercianti hanno incassato il denaro falso senza accorgersene, scoprendo la frode solo al momento di depositare i soldi in banca

30 set 2025
Una truffa architettata con banconote da 50 euro contraffatte ha preso di mira negli ultimi giorni bar, alimentari e piccole attività di Novafeltria. I commercianti hanno incassato il denaro falso senza accorgersene, scoprendo la frode solo al momento di depositare gli incassi in banca.

In una sola giornata sono stati segnalati quattro casi e questa mattina è stata fermata un’altra banconota sospetta. Il danno ricade principalmente sugli esercenti, che spesso hanno anche dato il resto, ma il rischio riguarda tutta la cittadinanza: le banconote false possono circolare rapidamente, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza. 

Le forze dell’ordine invitano pertanto cittadini e commercianti a prestare attenzione: controllare le banconote con il metodo “toccare, guardare, muovere”, utilizzare penne o dispositivi rilevatori e segnalare subito qualsiasi sospetto.




