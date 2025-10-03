Truffe digitali, convegno in Assemblea Legislativa

Momento di riflessione, voluto dal Difensore civico dell'Emilia-Romagna: truffe digitali, un fenomeno crescente che colpisce tutti, che allarga la vulnerabilità senza distinzioni tra categorie sociali o fasce d'età. Obiettivo del confronto, da un lato, diffondere consapevolezza e dare strumenti per non cadere in trappola.“Ma c'è anche una seconda finalità – ricorda Guido Giusti, difensore civico regionale - che riguarda anche le istituzioni, cioè quella di fare squadra tra i diversi protagonisti, quindi le istituzioni, i gestori di pubblici servizi, le banche, gli esperti di cyber security e soprattutto l'Autorità Garante, l'Agicom e il nostro Corecom, in modo da combattere a nostra volta questi fenomeni, per quanto riguarda gli ambiti di competenza. Perché la sfiducia nei servizi digitali in realtà colpisce tutti. Se viene attaccato lo Speed o il PagoPa o gli altri servizi digitali si crea anche una sfiducia nelle istituzioni e nei servizi della transizione digitale, per cui tra l'altro la Regione sta investendo tempo e risorse”.

Al tavolo le istituzioni – con l'Assessora regionale alla Legalità Elena Mazzoni -; gli esperti del settore, dalle società private che si occupano di cybersicurezza quali dall'Inps all'Agcom, forze dell'ordine, i divulgatori. “La divulgazione è fondamentale – rileva la giornalista Fjona Cakalli - perché molto spesso gli esperti parlano tra di loro, hanno il loro linguaggio e molto spesso è poco accessibile alle persone che in realtà subiscono tutti i giorni queste truffe e magari non riescono a identificarle con grande facilità. In realtà neanche gli specialisti riescono a identificarle con facilità, però abbiamo bisogno di alcuni strumenti perché la tecnologia sta andando sempre più veloce e ovviamente anche noi dobbiamo cercare di adattarci a tutto questo”.

Nel video le interviste a Guido Giusti, difensore civico regionale e a Fjona Cakalli, giornalista e conduttrice del podcast “Al sicuro”.







