Truffe online: scattano le denunce per due truffatori, il vademecum dei Carabinieri per gli acquisti online

Due residenti nel Riminese sono stati truffati da sconosciuti che ora dovranno rispondere di truffa aggravata. Nel primo caso una 54enne di Pennabilli aveva avviato una richiesta di un prestito online per la cui attivazione ha versato 55 euro su una carta Postepay, come richiesto da una persona sconosciuta che le aveva scritto su WhatsApp proponendo un tasso allettante. Ma il prestito non è mai arrivato e, nel giro di qualche giorno, sia il numero di telefono che il sito erano spariti assieme al denaro. I Carabinieri di Novafeltria, ricevuta la denuncia della signora, hanno rintracciato, tramite accertamenti bancari, l'autore della truffa: si tratta di una 60enne residente in provincia di Caltanissetta, con varie denunce all’attivo.









Il secondo caso ha coinvolto un uomo di 52 anni di Santarcangelo di Romagna che, sempre tramite versamento su una Postepay, ha pagato 600 euro per un blocco motore. Questo era stato proposto sul Marketplace di Facebook da una persona che, dopo aver ricevuto il pagamento, è diventato irreperibile. I Carabinieri di Villa Verucchio, tramite l'iban, sono risaliti ad un 33enne di Cerignola, in provincia di Foggia, che aveva utilizzato altre volte lo stesso metodo, per ingannare gli acquirenti.

Pubblichiamo integralmente i consigli dei Carabinieri un vademecum per evitare le truffe:

“L’Arma di Novafeltria invita gli utenti a prestare la massima attenzione agli annunci on-line per la stipula di prestiti ovvero per la compravendita di beni e servizi. Bisogna diffidare dalle offerte molto convenienti e facili guadagni, spesso si tratta di truffe o di merce rubata; per l’acquisto di merce, richiedete il pagamento con contrassegno, con questa modalità non viene fatto alcun pagamento al momento dell'ordine ma solo nel momento in cui la merce viene consegnata dal corriere o dal postino, questo metodo di pagamento è considerato sicuro anche per l'acquirente, che paga la merce quando gli viene consegnata, e non deve lasciare in giro per la rete numeri di carte di credito o di conti correnti; fate acquisti on-line con la carta di credito solo su siti che forniscano valide garanzie di sicurezza della comunicazione come nel caso in cui l’indirizzo visualizzato dal browser inizi con HTTPS; non inserire in nessun caso i dettagli della carta di credito su siti sconosciuti e non inviare la copia del documento personale. Infine si consiglia, in casi analoghi, di rivolgersi immediatamente alle Stazioni dell’Arma distribuite capillarmente in tutto il territorio di questa provincia o ad inviare segnalazioni al Numero Unico di Emergenza “112”, così da consentire di poter attuare indagini tempestive e risolutive in ordine a queste condotte, utili per poter risalire ai responsabili di tali subdoli reati”.