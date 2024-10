Truffe per contratti luce e gas, esposto di Sgr alla Polizia Postale: “Segnalazioni da oltre 500 clienti in un mese”

Il fenomeno delle truffe telefoniche per estorcere contratti di gas e luce è in forte aumento, come segnalato da Lorenzo Pastesini, direttore commerciale di SGR Luce e Gas. Nell'ultimo mese, oltre 500 clienti hanno contattato l'azienda per verificare la veridicità di chiamate sospette, spesso basate su informazioni false come l'acquisizione di SGR da parte di un altro gruppo.

Pastesini chiarisce che SGR non chiama mai i clienti da numeri di cellulare e non stipula contratti tramite semplici registrazioni telefoniche, ma richiede sempre una firma fisica o digitale sicura. L'azienda ha denunciato il fenomeno alla Polizia Postale e ha stretto una collaborazione con i Carabinieri per contrastare le truffe, avviando anche campagne di sensibilizzazione insieme alle associazioni di consumatori.

Le truffe utilizzano spesso tecniche di “spoofing”, in cui i truffatori mascherano il loro numero per sembrare affidabili. Un consiglio per difendersi è richiamare il numero ricevuto: se non è raggiungibile, è probabile che si tratti di una truffa. Con la fine del mercato tutelato e la pressione commerciale di fine anno, gli utenti che non hanno scelto un nuovo fornitore sono particolarmente a rischio di queste frodi.