TRUFFE Truffe tramite SMS su servizi sanitari, l'allarme dall'Ausl Romagna Messaggi con l'invito a contattare un numero telefonico per ascoltare presunte comunicazioni relative a problematiche socio-sanitarie personali.

Truffe tramite SMS su servizi sanitari, l'allarme dall'Ausl Romagna.

L'Ausl Romagna lancia un allarme per truffe via SMS segnalate da numerosi cittadini. Alcune persone hanno ricevuto messaggi sul proprio cellulare con l'invito a contattare un numero telefonico per ascoltare presunte comunicazioni relative a problematiche socio-sanitarie personali.

Si tratta, precisa l'Ausl Romagna, di veri e propri tentativi di truffa che non hanno nulla a che fare con l'Azienda sanitaria locale. I cittadini sono invitati alla massima attenzione e a segnalare immediatamente tali episodi alle forze dell’ordine. L'appello alla prudenza è stato diffuso dall'Ufficio stampa dell'Ausl Romagna che raccomanda estrema cautela nel rispondere a richieste sospette provenienti via SMS.

