POLITICA ITALIA Trump contro Meloni, la difesa di La Russa: "Anche con gli amici la chiarezza è d'obbligo" Alla Camera risposta stringata del ministro Ciriani sullo stop al memorandum con Israele, opposizioni insorgono

Mentre Giorgia Meloni riceveva a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina Zelensky, è il presidente del Senato a commentare il duro affondo di Donald Trump nei suoi confronti. Meloni non poteva rimanere silente, sostiene La Russa, di fronte all'attacco del presidente statunitense al Papa. Nell'Aula di Palazzo Madama, in mattinata, la sua vice Licia Ronzulli era stata attaccata per il modo di condurre l'aula. Alla Camera il ministro per i Rapporti col Parlamento Ciriani ha risposto all'interrogazione che chiedeva maggiori informazioni circa la sospensione del memorandum d'intesa tra Italia e Israele, come annunciato dalla presidente Meloni durante Vinitaly, in materia di collaborazione militare e di difesa. La risposta è stata stringata.

Nel video l'intervista a Ignazio La Russa, presidente del Senato, l'intervento di Raffaella Paita, senatrice Italia Viva, l'intervista a Barbara Floridia, senatrice Movimento 5 Stelle, e gli interventi di Luca Ciriani, ministro per i Rapporti col Parlamento, e di Marco Grimaldi, deputato Alleanza Verdi-Sinistra

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