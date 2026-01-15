STAMPA ESTERA "Trump e la Groenlandia? Prima ilarità, ora preoccupazione e rabbia" Il giornalista danese Jensen commenta le dichiarazioni choc del presidente degli Stati Uniti

Il presidente Trump vuole la Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca, ma i danesi come hanno reagito? Reazioni contrastanti agli annunci choc di Donald Trump, tornato su un suo vecchio cavallo di battaglia, il controllo del territorio della Groenlandia, perché “ne ha bisogno”, ha semplicemente spiegato, tirando in ballo la sicurezza degli Stati Uniti. Ma in Danimarca come hanno reagito a questa notizia?

Nel video l'intervista a Jesper Storgaard Jensen, giornalista Danimarca

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: