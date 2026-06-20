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Trump - Meloni, il giornalista De Francesco: "Il presidente americano si aspettava l'aiuto dell'Italia"

A differenza degli Stati Uniti - sottolinea - l'Italia è una Repubblica parlamentare e il presidente non può prendere queste decisioni scavalcando il Parlamento.

di Giacomo Barducci
20 giu 2026

È un analisi a tutto tondo quella fatta Gian Maria De Francesco, giornalista de "Il Giornale", sulla settimana politica italiana e su quanto accaduto tra il presidente americano Donald Trump e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Nelle more dell'approvazione della nuova legge elettorale - afferma - nel centro-destra emerge forte la spinta di Vannacci e del suo Futuro Nazionale. Senza la sua partecipazione a una coalizione di centro-destra, attualmente l'attuale maggioranza alle prossime politiche 2027 soccomberebbe. Dall'altro fronte, però, si nota un'uguale e contraria dispersione, perché il selfie scattato da Conte, Schlein, Fratoianni e Bonelli fa emergere una sostanziale deriva a sinistra di quello del cosiddetto campo largo. Non tenere Renzi in quella foto significa che stanno pensando a un programma molto radicale".

Riguardo alle affermazioni di Trump contro Giorgia Meloni, De Francesco sottolinea: "Trump si aspettava che l'Italia avrebbe potuto in qualche modo appoggiare l'azione degli Stati Uniti, vista la cordiale intesa che c'era fra Trump e Meloni, a differenza degli Stati Uniti l'Italia è una Repubblica parlamentare e non è una Repubblica presidenziale dove il Presidente può prendere queste decisioni anche scavalcando o in attesa di un'approvazione del Parlamento".

L'intervista a Gian Maria De Francesco (Giornalista de Il Giornale)




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