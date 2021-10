TTG: apre i battenti con segnali di ripresa

Ha aperto i battenti TTG Travel Experience che sarà fino al 15 ottobre al quartiere fieristico di Rimini, assieme a Sia Hospitality Design e Sun Beach&OutddorStyle di Italian Exhibition Group. "Il pil del turismo italiano sta ricominciando a crescere e a tornare sul 13%-14% come era prima della pandemia. Ma se pensiamo che in Emilia Romagna vale il 15%, senz'altro può crescere molto di più anche a livello nazionale e arrivare anche a 15, 16 anche 20%. Finita l'emergenza basta organizzarsi e programmare. Lo ha detto il ministro Massimo Garavaglia alla cerimonia ufficiale di apertura. "Il tema della fiducia - ha detto Garavaglia - è fondamentale.

"Gli alberghi italiani hanno vissuto un anno molto anomalo perché gli italiani che sono di solito esterofili sono rimasti qui. E' mancata però tutta la parte straniera: i russi e quelli Far East che hanno vaccini non riconosciuti e gli americani che si sono affacciati in un numero molto minore. Aspettiamo l'anno prossimo per vedere come sarà ma dobbiamo riattrarre questo pubblico". Lo ha detto il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, ricordando che l'Italia è il Paese europeo con più alberghi.

