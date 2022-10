Ttg, edizione 2022 si chiude con +25% visitatori

Si sono chiusi con un incremento del 25% di visitatori professionali rispetto al 2021 i saloni Ttg, Sia e Sun dedicati al turismo in tutte le sue forme e giunti, rispettivamente alla 59^, alla 71^ e alla 40^ edizione. Dal punto di vista mediatico le kermesse, andate in scena alla Fiera di Rimini, hanno registrato i 260 milioni di contatti lordi, tra radio, tv, media on line e off line. Mille i 'buyer' esteri provenienti da 50 Paesi, per la maggior parte da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Sud America e Canada. Sono stati 2.200 gli espositori e oltre 200 gli eventi con più di 250 speaker. L'appuntamento 2023 con Ttg e tutta la filiera turistica è fissato dall'11 al 13 ottobre.