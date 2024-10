RIMINI TTG Travel Experience: i turisti vengono per il Made in Italy Sette turisti su dieci vengono in Italia per i prodotti "belli e ben fatti". Il tema del TTG di quest'anno è Veritas

TTG Travel Experience: i turisti vengono per il Made in Italy.

Circa sette turisti su dieci considerano tra i principali motivi dell'arrivo in Italia i prodotti del “bello e ben fatto”, è stato rilevato in un'indagine condotta da Cna Turismo e Commercio, Cna Agroalimentare e Cna Artistico e Tradizionale condotta in occasione del Ttg Travel Experience, la rassegna del turismo in corso a Rimini.

I prodotti preferiti dai turisti sono soprattutto quelli dell'agroalimentare, seguiti da abbigliamento, gioielli e tipicità artigianali. “A questo punto, e considerata la necessità di incentivare un turismo di qualità piuttosto che di quantità, è indispensabile da parte delle istituzioni - sottolinea Cna - provvedere alla difesa del vero Made in Italy, contro i falsi scadenti provenienti soprattutto dall'estero e spacciati per italiani, e sostenere i produttori del nostro bello e ben fatto, spesso artigiani alle prese con la concorrenza sleale e al contempo con una burocrazia talvolta asfissiante nei loro confronti”. Infatti, il tema del Ttg di quest'anno è “Veritas”, nell'accezione latina.

Lo stand di San Marino ha 14 operatori, ed è stato inaugurato dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati. "Noi sul turismo abbiamo sempre raccontato la verità - commenta Pedini Amati - anche perché non si può nascondere l’immagine di uno Stato, di un territorio, le sue peculiarità. Quindi va benissimo "Veritas". Venga pure avanti la verità di tutti luoghi, da tutti i punti di vista”.

