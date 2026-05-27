Tuffi dalla banchina del porto di Rimini, minorenni multati dalla Guardia Costiera

Un gruppo di ragazzini è stato multato dalla Capitaneria di porto per tuffi dalla banchina del porto canale. È successo nel corso degli ordinari controlli di polizia marittima lungo il porto di Rimini, dove una pattuglia della Guardia Costiera è dovuta intervenire per fermare ed identificare un gruppo di minorenni che si tuffava nelle acque del porto canale dalla banchina del largo Boscovich. Dopo essere stati identificati i ragazzini sono stati convocati accompagnati dai genitori negli Uffici della Capitaneria di porto, per il verbale delle sanzioni scattate per violazione all'ordinanza di sicurezza balneare. La norma prevede misure pecuniarie che vanno da 100 a 1000 euro.

Tuffarsi dalla banchina del porto, oltre a rappresentare una violazione delle norme di tutela della balneazione e di sicurezza dei porti, ricorda la Capitaneria, è una pratica pericolosa sempre più oggetto di segnalazione lungo la costa romagnola. L'intensificazione dei controlli lungo le coste di giurisdizione con il graduale aumento dei flussi turistici e con l'approssimarsi dell'operazione "Mari e Laghi sicuri 2026", riguarderà, come gli scorsi anni, anche la prevenzione delle condotte pericolose, sia dagli ambiti demaniali marittimi che nell'uso di unità da diporto.

Proprio un tuffo avventato a fine aprile di quest'anno ha causato una grave lesione alla colonna vertebrale per un 18enne serbo.







