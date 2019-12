Tumore al polmone: big killer, ma le cure ci sono

L'intervista a Federico Cappuzzo

In Emilia-Romagna il tumore al polmone resta una neoplasia molto frequente, tante sono tuttavia le cure disponibili.

Il carcinoma polmonare si posiziona tra i principali big killer al mondo, per incidente e mortalità. In Emilia-Romagna conta più di 3 mila nuovi casi all'anno, spesso diagnosticati in fase avanzata. Tante sono tuttavia le cure disponibili per trattarlo, come è emerso al Convegno "Innovazione e sostenibilità nel carcinoma polmonare, confronto tra esperti” organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo di MSD e che ha visto la partecipazione delle Istituzioni, dei clinici e delle associazioni di pazienti. Dalla chemioterapia alla terapia a target, all'orizzonte ci sono nuove terapie di combinazione. Si aprono nuovi scenari, grazie alla messa a punto di terapie innovative composte da più farmaci. L'Emilia-Romagna garantisce una concreta presa in carico delle persone con il tumore, grazie a centri di alto livello ed a una tempestiva condivisione delle terapie innovative.

Nel video l'intervista a Federico Cappuzzo, direttore del Dipartimento oncoematologico dell'Azienda della Romagna