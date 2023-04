Turismo a Rimini: +106% gli arrivi rispetto al 2022 Bene anche Riccione che fa meglio dell'ultimo anno pre Covid

L’anno turistico riminese parte sotto i migliori auspici. Gennaio e febbraio 2023 registrano +106,1% rispetto agli stessi mesi del 2022 sul fronte degli arrivi e +51,9% per quanto riguarda le presenze turistiche. Dopo l’ottimo andamento ‘percepito’ di Pasqua, i dati provvisori dell’Istat confermano un eccezionale inizio d’anno trainato dagli eventi e dal calendario fieristico-congressuale.

Dalle novità d’eccezione, come la data zero del tour di Vasco, la tre giorni di musica Ultrasuoni e il primo festival dedicato alla Gen-Z, alle conferme più attese, come i grandi appuntamenti musicali della Notte Rosa e lo spettacolo firmato Festi Group che tornerà a riempire di magia Piazza Malatesta: Rimini propone per il 2023 un cartellone con più di 150 appuntamenti.

Grande partenza della stagione anche per Riccione che per i primi mesi dell'anno ha visto un incremento del +114% nei turisti e del +63,6% nei pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2022. La Perla Verde cresce addirittura rispetto al 2019, l’ultimo anno prima del Covid: per arrivi (+4,8%) e presenze (+0,1%).

