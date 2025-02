TURISMO Turismo a Rimini: nel 2024 dati in crescita, ma ancora sotto ai livelli pre Covid L'aeroporto Fellini ha da poco annunciato otto nuove tratte dalla Germania per il periodo primaverile ed estivo.

I numeri del 2024 sono tutti in crescita, l'unico rammarico è che non raggiungono comunque i dati del 2019, prima che scoppiasse la pandemia. Numeri – forniti dalla Camera di commercio della Romagna - che in una città come Rimini, che vive di turismo, pesano eccome. Ma guardando il bicchiere mezzo pieno la striscia positiva continua: aumentano gli arrivi dell'1,4%, per un totale di oltre 3 milioni e 700mila persone, mentre le presenze, +1,9%, sono più di 15 milioni. Cala lievemente la clientela italiana, sono gli stranieri a trainare il turismo.

Non a caso, l'aeroporto Fellini ha da poco annunciato otto nuove tratte dalla Germania per il periodo primaverile ed estivo. I turisti, in media, si fermano per 4 giorni. Ma il confronto purtroppo non regge, come detto, se fatto con l'anno dei record, il 2019: -2% sugli arrivi e -7,5% sulle presenze. Bene quasi tutti Comuni della Riviera. Nell'entroterra cresce Verucchio (+6,5%), in flessione località dell'Appennino, male Santarcangelo di Romagna, -17%.

