Turismo a Rimini, Rinaldis: "A giugno tutto molto fermo, bene la vaccinazione agli operatori".

Da lunedì apriranno, in Emilia-Romagna, le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid agli operatori turistici decisa dalla Regione. "È una buona notizia: abbiamo già informato tutti i nostri associati di questa partenza. Vediamo quale sarà il risultato, l'importante è avere dato questa possibilità che sarà sicuramente molto apprezzata da tutti". Così la la presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini, Patrizia Rinaldis commenta all'Ansa il via libera ai lavoratori e agli operatori del comparto turistico emiliano-romagnolo per la registrazione alla campagna di vaccinazione loro dedicata.

Quanto alle prenotazioni dei turisti per le vacanze sulla Riviera riminese, argomenta, "stanno cominciando, ma dico che questa è una stagione che ci giochiamo giorno dopo giorno. Dopo il 14 quando tutti dovremmo passare a bianchi - aggiunge Rinaldis - dovrebbe allentarsi anche un po' la paura. Sono convinta che potrebbe essere una buona stagione però - conclude - giugno è ancora molto fermo: vediamo strada facendo".



L'apertura, da lunedì, delle prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid agli operatori turistici decisa dalla Regione Emilia-Romagna "è una cosa bellissima perché finalmente potremo vaccinare tutti i nostri dipendenti. È importante che l'Emilia-Romagna sia fra le prime in Italia, forse in Europa" come area vacanziera "Covid-free, nel senso di un'area dove possiamo andare a dire ai turisti venite da noi perché tutto il nostro personale, tutti coloro che incontrerete sono vaccinati: questo è un bello spot per noi che viviamo di turismo". Così Mauro Vanni, titolare del bagno 62 e presidente della Cooperativa Bagnini Rimini Sud commenta il via libera ai lavoratori e agli operatori del comparto turistico emiliano-romagnolo per la registrazione alla campagna di vaccinazione loro dedicata. "Diversi bagnini - osserva - sono vaccinati visto che sono sopra i 50 anni ma noi abbiamo tanti giovani, soprattutto i salvataggi che fanno gli interventi sugli infortunati in mare che rischiano parecchio e che sono paragonabili agli operatori sanitari perché - aggiunge - quando intervengono, capita che debbano fare un massaggio cardiaco, la respirazione bocca a bocca, portare a riva i malcapitati e quindi vaccinare loro per noi è molto importante". Poi, conclude Vanni, ci sono "anche i ragazzi che stanno alla reception, che fanno servizio sotto gli ombrelloni, tutti quelli che lavorano nell'ambito dei bar ristoranti, alberghi, tutti quelli che hanno contatto con i turisti: è importantissimo che vengano vaccinati"

