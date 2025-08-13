Turismo a Rimini, Vanni: "Per ombrelloni e lettini prezzi popolari e competitivi"

In vista del Ferragosto, il presidente della cooperativa Bagnini Rimini Sud e di Confartigianato Imprese Demaniali, Mauro Vanni, traccia un bilancio provvisorio della stagione balneare all'ANSA: “Se non sarà meglio dell’anno scorso, sarà comunque in linea con il 2024. I conti li faremo a settembre, ma se il trend è questo penso che sia una buona estate”.

Secondo Vanni, l’estate è stata caratterizzata da “week-end da tutto esaurito” e un calo di presenze negli altri giorni della settimana, soprattutto tra gli italiani, compensato però da un forte incremento di turisti stranieri, “addirittura raddoppiati” rispetto al passato, grazie anche all’aumento dei voli in aeroporto. “Il sabato e la domenica si lavora sempre di più, perché arrivano anche tanti locali. Se agosto prosegue così, chiuderemo bene e non mi lamenterei”.

Sul tema delle tariffe, Vanni difende i prezzi: “Un ombrellone con due lettini costa 24 euro. Con tutti i servizi inclusi – parchi gioco, palestre, campi sportivi – non mi sembra una cifra proibitiva. Tanto è vero che le spiagge libere sono vuote e quelle attrezzate piene: non è un problema di crisi economica”. E aggiunge: “Un lettino costa al massimo 7-8 euro, sono prezzi popolari e competitivi. Sto alla cassa tutto il giorno e nessuno mi dice che sono alti: mi pare che sia tutto montato dalla stampa”.

Sul tema del turismo, pur riconoscendo che “non c’è nessun dramma”, Mauro Santinato di Teamwork Hospitality, mette in guardia sul calo di appeal della Riviera Romagnola e sull’urgenza di tornare a investire: “Abbiamo perso freschezza e non sappiamo più cosa siamo. Senza idee concrete, il 2026 sarà la fotocopia sbiadita del 2025. Il problema non è un luglio più o meno buono, ma quale turismo vogliamo nei prossimi 20 anni e che città lasceremo alle future generazioni”.







