FUTURO INCERTO Turismo, a rischio 1 milione di posti di lavoro; -75% di stranieri

Turismo, a rischio 1 milione di posti di lavoro; -75% di stranieri.

I numeri dell'Osservatorio Confturismo-Confcommercio e Swg confermano primi bilanci e sensazioni. Sul turismo italiano pesa la quasi totale assenza di stranieri che, tra giugno e settembre, saranno circa 25 milioni in meno dell'anno scorso, con una perdita del 75% dei flussi e ancora più alta per la spesa. Confturismo registra un leggero ma per nulla decisivo miglioramento, con una spesa media di 1.022 euro a famiglia, circa 680 euro a persona, ma c'è ancora il 20% di italiani che non prenota per problemi economici e disponibilità di ferie. Si evitano inoltre visite a musei, monumenti e mostre, che scendono dal 33% dello scorso anno al 15%, shopping, dal 21% al 5%, e wellness, dal 12% al 9%. Inoltre c'è un numero forte di incerti: il 34% degli intervistati intenzionati a partire entro settembre non aveva ancora prenotato a fine luglio.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: