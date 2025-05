Turismo accessibile: il Comune di Rimini presenta "SpiaggiaLiberaTutti"

Per una stagione estiva inclusiva e senza barriere. L'area scelta è lo spazio di arenile antistante Piazzale Boscovich. Cuore della marina riminese, cuore del progetto ‘SpiaggiaLiberaTutti’. Il Comune di Rimini con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, per un turismo pienamente accessibile, dotando la spiaggia di strutture, mezzi e servizi per goderne a pieno e in autonomia rispondendo alle esigenze delle più varie tipologie di utenti, compresi quelli con disabilità fisiche e psichiche.

“Questa è un po' l'idea che da sempre ha Rimini come località turistica – dice il Sindaco Jamil Sadegholvaad -. Una località autenticamente democratica, ovvero, dove tutti possono venire a trascorrere qualche giorno in spensieratezza. Da oggi, anche nella spiaggia libera di Rimini, le persone con disabilità potranno venire a godere la spiaggia, potranno farsi un bagno, finalmente un bagno nel nostro mare. Già da tempo molti operatori balneari si erano attrezzati per dare queste risposte. Oggi l'abbiamo fatto anche in modo strutturale, a livello di Comune di Rimini”.

"Per me è un passo importantissimo – aggiunge l'assessore alla Protezione Sociale di Rimini, Kristian Gianfreda - è un passo supportato sia dal terzo settore, ma anche dagli operatori turistici. Questo è un altro passo che mi ha quasi commosso, ed è un progetto che si spera possa contagiare piano piano un'idea di turismo che è fatto di accoglienza per tutti”.

I lavori di allestimento delle strutture sono alle ultime battute, mentre a breve avverrà la consegna della spazio al soggetto gestore per l’avvio delle attività previsto per la metà di giugno.

“Il valore di questa spiaggia – dice Valerio Tomaselli, Responsabile Cooperativa “Amici di Gigi” - è da una parte quella di poter cambiare il concetto culturale di accoglienza, essere in grado di abbracciare tutti, essere strutturati per abbracciare tutti e rendere il mare accessibile. Per noi la disabilità e tutte le diversità sono un punto di ricchezza, sono un punto che rendono l'uomo uomo, un punto affascinante e quindi desideriamo giocarci in questa sfida, dentro questo lavoro”.

Nel video, le interviste al Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, all'assessore alla Protezione Sociale di Rimini, Kristian Gianfreda e a Valerio Tomaselli, Responsabile Cooperativa “Amici di Gigi”