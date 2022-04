Turismo: allo studio 'Sentiero delle Signorie' Rimini-Urbino

Un percorso di 50 chilometri, dal riminese Castel Sismondo al Palazzo Ducale di Urbino, ribattezzato 'Il Sentiero delle Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro'. Su questo si sono confrontati il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, e un gruppo di guide Cia della Valconca pronti a lanciare un progetto interprovinciale per la realizzazione di un sentiero escursionistico che colleghi il castello Malatestiano di Rimini al Palazzo Ducale urbinate. L'idea nasce nell'ambito della strategia di valorizzazione della sentieristica provinciale che tra il 2021 e il 2022 ha visto la Provincia di Rimini finanziare associazioni, Comuni e Unioni di Comuni per progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri naturalistici.

"Questa idea di un Sentiero delle Signorie, pensato come un percorso escursionistico e ciclabile di cinquanta chilometri, dalla grande valenza storica e culturale - osserva il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi - potrebbe davvero dare un valore aggiunto alla nostra rete sentieristica, chiudendo il cerchio della sua attrattività e aprendola al territorio marchigiano, per creare un percorso che potrebbe davvero divenire un'eccellenza non solo per le due Province e le due Regioni, ma a livello nazionale. La prossima settimana - conclude Santi - mi metterò in contatto con il presidente della Provincia di Pesaro-Urbino, Giuseppe Paolini, per proporgli di lavorare insieme su questo progetto".