TURISMO Turismo: apre il TTG a Rimini. "Unbound" il tema conduttore

Turismo: apre il TTG a Rimini. "Unbound" il tema conduttore.

Apre oggi alla fiera di Rimini la 59^ edizione del TTG Travel Experience di Italian Exhibition Group. Uno degli eventi più importanti come vetrina del turismo in Italia: oltre 2mila espositori, mille buyer esteri e oltre 200 eventi. Saranno presenti a raccontare i propri territori tutte le venti Regioni italiane e oltre 50 destinazioni estere. Presenti più di 250 speaker che con i loro temi spazieranno dalle tecnologie digitali come metaverso e Nft, alla sostenibilità e inclusività, sino ai temi di frontiera come la space economy e i viaggi spaziali.

All'evento inaugurale il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Presente alla prima giornata anche il Segretario al Turismo Pedini Amati che incontrerà il ministro.

"Unbound" è il tema conduttore, che "racconta una nuova attitudine per il viaggio e nell'accoglienza, liberata dai tempi o dai luoghi della vacanza tradizionale e più attenta alle nuove esigenze del turista".

"In Italia ci sono anacronismi da superare" - sostiene il presidente di Guide Turistiche Italiane, Simone Fiderigo Franci. Serve un modo di vivere il turismo più europeo così da superare i regionalismi.

E si parla anche di dati. Secondo l'analisi del Centro Studi di Federalberghi - nonostante il trimestre estivo positivo - da gennaio a settembre 2022 si è registrato un calo complessivo del 6,9% delle presenze dei turisti nelle strutture ricettive rispetto al corrispondente periodo del 2019: mancano all'appello circa 26 milioni di presenze. "Il buon andamento dell'estate - dice Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi - non è stato sufficiente a far tornare in pareggio il bilancio del sistema turistico italiano.

L'aumento dei costi dell'energia è la grande preoccupazione per la stagione che si affaccia, soprattutto per quel che riguarda gli impianti di risalita delle località sciistiche. Arriveremo al paradosso - dicono - che servirà chiedere finanziamenti alle banche per poter pagare le bollette.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: