Turismo: Bernini, importante ripartenza stagione balneare

"La stagione balneare a Rimini comincia alla grande, con turisti che arriveranno in massa e che faranno registrare numeri importanti, molto vicini a quelli pre-pandemia. Una notizia meravigliosa che ci rende tutti felici e orgogliosi: in questi ultimi due anni abbiamo auspicato il ritorno alla normalità e alla vita, impegnandoci al massimo, sul piano istituzionale, per consentire una piena e reale ripartenza economica. Sono certa che da qui in avanti andrà sempre meglio: è il momento di guardare al futuro con rinnovata fiducia. A tutti gli operatori del settore turistico e balneare i miei auguri di buon lavoro". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.