Turismo: E-R torna alla Bit di Milano con 30 operatori regionali

L'Emilia-Romagna torna alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo in programma a Milano, dal 12 al 14 febbraio. In uno stand di circa 380 metri quadri coordinato da Apt Servizi, la Regione presenterà le novità della sua offerta turistica 2023 grazie alla presenza di una trentina di operatori turistici delle tre Destinazioni regionali - Visit Emilia, Territorio Turistico Bologna-Modena e Visit Romagna - che promuoveranno 'Slow Tourism' ed ecoturismo, Motor Valley, turismo balneare, Città d'Arte, eccellenze enogastronomiche della Food Valley, Sport e Wellness termale. Tra gli appuntamenti di spicco, tre conferenze stampa durante le quali Visit Emilia presenterà i suoi 'Progetti di valorizzazione Turistica del Po nel tratto emiliano e dei Cammini', l'Aeroporto Federico Fellini di Rimini la partnership pluriennale con Ryanair e le tratte del vettore per la primavera-estate 2023, e il Comune di Salsomaggiore le iniziative per il Centenario delle Terme Berzieri.