Turismo Emilia Romagna: guide allo stremo, Regione intervenga

"Tra gli operatori del turismo, le guide turistiche sono quelle che stanno soffrendo di più, proprio per la natura della loro professione che prevede la presenza di gruppi italiani e stranieri nonché una programmazione a lungo termine del lavoro che non consente una effettiva ripresa graduale, come sta invece avvenendo per altre categorie". Lo scrive in una lettera inviata all'assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, Maria Chiara Ronchi, Presidente di Federagit Emilia Romagna, che raggruppa guide e accompagnatori turistici per chiedere un intervento economico a favore di questa categoria.

"Purtroppo - prosegue Ronchi - i mesi interessati dal lockdown, sono stati quelli più rilevanti per il flusso del turismo nelle città d'arte e nei siti naturalistici, ambiti in cui è richiesta maggiormente la nostra professione e le regole anti Covid ancora necessarie continuano a limitare il lavoro attuale e per i prossimi mesi. Abbiamo perso il turismo scolastico autunnale e non abbiamo sentore che esso possa riprendere in primavera". La mancanza di concrete prospettive di ripresa e "l'esclusione della nostra categoria dai principali regimi di aiuto sin qui definiti, compreso il recente Decreto Legge nazionale che non sarà in grado di colmare la crisi economica dei tanti professionisti del settore che hanno visto azzerati i propri ricavi, hanno convinto Federagit a chiedere un intervento straordinario all'Emilia-Romagna", dopo che diverse amministrazioni regionali e locali - afferma - hanno adottato provvedimenti con contributi a fondo perduto per sostenere l'attività in questo delicato momento e permettere di superare la situazione di crisi.