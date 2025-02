Turismo. Emilia-Romagna: nasce il primo progetto in Italia dedicato al turismo LGTBQ+

Emilia-Romagna, terra ospitale per antonomasia. Va in questa direzione l'importante passo avanti nel segno del turismo LGBTQ+. Nasce infatti il primo progetto in Italia che coinvolge un’intera regione, realizzato in collaborazione con Sonders and Beach Group, operatore specializzato in questo segmento di mercato con sede a San Francisco e Milano.

"Questo grande valore di sapere difendere i diritti, perché parliamo anche di questo, ma soprattutto essere capaci di accogliere tutti quelli che vengono a visitarci, a lavorare da noi, è veramente un valore straordinario - commenta Roberta Frisoni, Assessora al Turismo Regione Emilia-Romagna -, questo progetto parla di questo valore, parla di essere inclusivi a 360 gradi, parla in realtà di una storia forte che la nostra regione ha da tempo, di essere accogliente verso tutti coloro che vengono da noi e in realtà quindi non parte qualcosa di nuovo, ma diciamo che si struttura un progetto a livello regionale per valorizzare le grandi capacità che i nostri operatori, tutti noi, tutti i nostri cittadini hanno di accoglienza nei confronti di chi viene in regione e in questo caso sul fronte del turismo LGBTQ+. Perché? Perché soprattutto il turista internazionale che cerca, che ha bisogno di questo tipo di inclusività, di accoglienza, ha bisogno anche di riconoscerlo, non dobbiamo mai dare per scontato quello che per noi lo è e quindi soprattutto dal momento in cui vogliamo attrarre sempre più visitatori internazionali che ricercano anche questo tipo di turismo dobbiamo saperlo comunicare, dobbiamo magari anche certificarlo e questo è lo spirito del progetto".

Previste attività di formazione, incontri di sensibilizzazione per gli operatori turistici, adozione di protocolli e certificazioni riconosciute dalla comunità arcobaleno. In Italia il valore dei viaggi in ingresso di questa branca del turismo sfiora i 9 miliardi di euro. "Il nostro obiettivo - aggiunge Alessio Virgili, Ad di Sonders and Beach Group e presidente europeo di Elta - European lgbtq+ travel alliance - è, a fianco appunto della regione Emilia Romagna, sviluppare un progetto che possa rendere questa regione un faro all'interno dell'Europa come appunto destinazione attrattiva per il mercato LGBTQ+. Partiremo sicuramente dalla formazione degli operatori del settore per cercare di fornire tutte quelle che sono le informazioni sulle abitudini di viaggio, su quello che un viaggiatore LGBT si aspetta, parleremo di politiche di diversity, equity e inclusion perché sono fondamentali partendo sia dall'interno delle aziende turistiche quindi nei confronti dei propri dipendenti sia all'esterno appunto nell'accogliere al meglio e in modo inclusivo i viaggiatori LGBT".

Nel video le interviste a Roberta Frisoni, Assessora al Turismo Regione Emilia-Romagna e Alessio Virgili, ad Sonders and Beach Group e presidente europeo di Elta - European lgbtq+ travel alliance.