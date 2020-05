TRAFFICO AEREO Turismo in Europa, Di Maio: "Puntiamo al 15 giugno per la ripartenza". Le compagnie aeree organizzano la riapertura

"Lavoriamo affinché il 15 giugno si possa ripartire tutti insieme in Europa: il 15 giugno per il turismo è un po' il D-day europeo". Lo ha detto ieri sera il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla trasmissione Frontiere su Rai 1. "La Germania - ha aggiunto - punta a riaprire il 15 giugno, consigliando a alle persone di poter andare in vacanza in altri Paesi, con l'Austria ci lavoreremo e stiamo lavorando con altri Paesi europei".



Dalle compagnie aeree Easyjet annunci oggi a la ripartenza del traffico aereo in Italia a partire dal prossimo 15 giugno. I primi voli collegheranno tra di loro gli aeroporti italiani di Milano, Palermo, Catania, Bari, Lamezia Terme, Napoli, Olbia e Cagliari. A questi si aggiunge il collegamento internazionale tra Brindisi e Ginevra. Alitalia invece mira al 2 giugno per la ripresa dei voli, con il ripristino del collegamento non-stop fra Roma e New York, i voli con la Spagna e i collegamenti diretti fra Milano e il Sud Italia. Ryanair nei giorni scorsi aveva invece annunciato il ripristino del 40% dei propri voli dal primo luglio. Volotea invece ricomincerà a volare sulle rotte domestiche dalle sue basi di Venezia e Verona a partire dal 18 giugno.



