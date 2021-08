Turismo in ripresa a Rimini. Affluenze di luglio a livelli pre pandemia

Luglio si è chiuso con numeri in netta crescita rispetto a quelli del 2020: è quanto emerge da uno studio di VisitRimini che ha analizzato i dati di un centinaio di alberghi della riviera. Quasi tutte le strutture hanno registrato un numero di prenotazioni pari allo scorso anno, e circa il 30% addirittura in linea coi dati del 2019, l'ultima estate prima del lockdown. Un segnale importante arriva poi dal turismo degli stranieri, decisamente in ripresa, anche se si sente ancora la mancanza di russi e statunitensi.

La risalita dei pernottamenti è indicativa, considerando anche quello che è successo e sta succedendo ancora al turismo di tutto il mondo, ma simboleggia la volontà dei turisti di poter tornare a viaggiare, come spiega Valeria Guarisco. Anche per il mese di agosto si prevedono numeri elevati, anche se alcuni albergatori non escludono che l'introduzione del Green Pass per le strutture ricettive possa in qualche modo andare a smentire le loro aspettative.

