Turismo, Italia ai vertici in Europa: estate 2026 in crescita tra prenotazioni e arrivi

L'Italia si conferma tra le principali destinazioni turistiche d'Europa anche per l'estate 2026. Secondo le elaborazioni dell'Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, il tasso di saturazione delle strutture ricettive prenotate attraverso le piattaforme online raggiunge il 51,2%, un dato superiore a quello di Spagna (42,8%) e Francia (32,9%). La tariffa media si attesta invece a 153 euro, inferiore rispetto a Spagna (170 euro) e Grecia (195 euro).

I livelli di occupazione più elevati si registrano in Veneto (57,5%), Emilia-Romagna (56,7%), Provincia autonoma di Trento (55,7%) e Provincia autonoma di Bolzano (54,9%). Sopra la media nazionale anche Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Toscana. Rispetto all'estate 2025, la saturazione cresce del 13,4% a giugno e del 10% a luglio.

Non sono solo le località balneari a trainare la stagione: le aree lacuali registrano il livello di occupazione più alto (54%), seguite dalle località termali e balneari, entrambe al 51%. Cresce anche l'interesse internazionale, con un aumento del 26% delle ricerche di voli verso l'Italia rispetto allo scorso anno. Tra i mercati più dinamici figurano Polonia (+76%), Germania (+66%) e Spagna (+48%), mentre l'offerta di posti sui voli diretti aumenta del 14%, più della concorrenza europea. Segnali positivi anche per il periodo di Ferragosto, con un incremento del 17% delle ricerche di voli per il 14-16 agosto rispetto al 2025.

Secondo i dati della piattaforma Alloggiati Web del Ministero dell'Interno, diffusi dal Ministero del Turismo, nel primo semestre del 2026 gli arrivi turistici sono aumentati del 4,43% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli arrivi dall'estero crescono del 6,45%, quelli degli italiani dell'1,97%. Tra le regioni con gli incrementi più significativi figurano Calabria, Umbria e Piemonte, mentre il comparto extra-alberghiero registra un aumento del 7,46%, superiore a quello delle strutture alberghiere (+2,27%).

Per il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, "L'estate del 2026 si conferma un successo per il turismo in Italia, con un tasso di saturazione Ota del 51,2%, superiore a competitor come Spagna e Francia. L'incremento delle ricerche aeree del 26% rispetto all'anno scorso, unito a un aumento della capacità aerea, dimostra un forte interesse internazionale per il nostro Paese". E aggiunge: "L'Italia mantiene il suo primato di meta privilegiata per i visitatori di tutto il mondo. Un risultato frutto di un costante lavoro di squadra tra governo, imprese e operatori del settore. Ne siamo orgogliosi e guardiamo al futuro con ottimismo".

Sui social è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo cui "L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026. Un risultato che premia la bellezza della nostra Nazione, la qualità della nostra offerta e il grande lavoro di tutto il comparto turistico". La premier ha quindi ringraziato "gli imprenditori, i lavoratori e gli operatori del settore", assicurando che il Governo "continuerà a fare la sua parte per sostenere un settore strategico per la nostra economia e per la crescita della Nazione".











