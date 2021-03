TURISMO Turismo, l'Emilia Romagna pensa alla prossima stagione: tra Notte Rosa e famiglie tedesche Presentata una campagna della regione Emilia Romagna rivolta al marcato tedesco, con lo slogan "Romagna, la Dolce Vita italiana. Niente di più vicino!"

Torna anche nel 2021 - arrivando così alla 16^ edizione - la 'Notte Rosa', il Capodanno dell'estate romagnola che avrà il suo apice dal 30 luglio al primo agosto. Ad avanzare la proposta, approvata all'unanimità, il Consiglio di amministrazione di Visit Romagna. "La Romagna - spiega in una nota Gnassi - sarà pronta, appena la situazione sanitaria lo consentirà, ad accogliere i visitatori. Stiamo facendo uno sforzo enorme, per allestire un'offerta turistica unica e del tutto sicura. Siamo l'Italia dove tutto si può immaginare, lo facciamo con Dante, con Fellini e lo facciamo anche con nuovi modi di stare insieme grazie agli spazi aperti, dalle spiagge fino ai borghi.

Sul fronte turistico e della promozione, oltre alla 'Notte Rosa', la Romagna è al lavoro per una campagna tv a tema estate e mare da lanciare su reti nazionali; per una campagna di promozione delle città d'arte con testimonial Stefano Accorsi, e per una rivolta al comparto della vacanza plein air in collaborazione con 26 campeggi di tutta la destinazione con azioni dirette sulle radio nazionali. Al centro di campagne stampa, digital e radio, poi, il progetto interregionale "Le Vie di Dante e le celebrazioni dei 700 anni di Dante", che vedono sulla spinta e coordinamento di Ravenna, la collaborazione con i territori e le campagne stampa e web sulle nuove mostre da Ferrara a Ravenna, da Forlì a Rimini che inaugura il nuovo museo dedicato al maestro Federico Fellini.

Presentata una campagna della regione Emilia Romagna rivolta alle famiglie tedesche, con lo slogan "Romagna, la Dolce Vita italiana. Niente di più vicino!" a partire dal 19 aprile e fino al 16 maggio e, poi dal 28 giugno fino all'11 luglio sui canali della tv nazionale tedesca Pro 7 / Sat 1, in collaborazione con Wetter.com, il più famoso sito di previsioni meteo in Germania che vanta 640 milioni di visitatori l'anno.

