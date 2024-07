REGINA D'ESTATE Turismo: Rimini al top della classifiche, l'estate parte anche a San Marino Soddisfatti gli albergatori sia in Riviera che sul Titano. Ora si guarda con speranza alla stagione

Rimini si riconferma regina dell'estate. Una consacrazione che arriva nel primo vero weekend di caldo, con temperature da record. Sole e afa favorevoli per chi è in spiaggia, ma c'è preoccupazione per le persone più fragili. Sul fronte del turismo ottime notizie per gli operatori: secondo un’analisi dell’Osservatorio Italiano Jfc, infatti, Rimini è la destinazione balneare per eccellenza dell’estate 2024. Seguono Jesolo e San Vito Lo Capo. La città romagnola porta a casa il risultato in un weekend frenetico di arrivi e partenze, tra turisti italiani e stranieri.

Tra albergatori e stabilimenti balneari soddisfazione per i flussi dell'ultimo periodo. E si spera per le prossime settimane. "La stagione è partita - ha detto Patrizia Rinaldis, presidente Federalberghi Rimini - aiutati anche dagli eventi sportivi. Altro elemento favorevole: è partito il mercato internazionale, grazie all'aumento dei voli. Un turismo internazionale che sopperisce a quello italiano". Al momento l'occupazione è al 75-80 per cento e si sta delineando, aggiunge Rinaldis, "un settembre buonissimo. Ci sono tante richieste".

Dalla spiaggia di Rimini a San Marino: anche sul Titano gli albergatori guardano con favore al periodo. "Le prenotazioni vanno bene: siamo attorno al 75 per cento, con weekend molto pieni. E puntiamo all'80-85 per cento", spiega Rossano Ercolani, presidente Usot. Lo stato di salute del settore "è buono - aggiunge - ma avremmo bisogno di più strutture ricettive e di qualità. Con l'insediamento del nuovo Governo cercheremo un dialogo per andare in questa direzione".

Nel servizio l'intervista a Patrizia Rinaldis (presidente Federalberghi Rimini), le voci dei turisti, degli operatori balneari Tommaso Frassineti, Cristian Paci e Francesco Montanari e le dichiarazioni di Rossano Ercolani (presidente Usot)

