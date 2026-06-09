Turismo Romagna: investimenti per oltre 40 milioni

Dieci interventi di restyling e rigenerazione urbana in altrettanti Comuni della Riviera per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro - di cui 30 di investimenti regionali - che hanno permesso di realizzare 10 progetti di riqualificazione. A tanto ammonta il bilancio della legge regionale per la riqualificazione del distretto balneare emiliano-romagnolo affrontato nel corso della commissione Politiche economiche. In gran parte di stratta di interventi di riqualificazione di lungomari o tratti o passeggiate turistiche.

I Comuni interessati sono stati Rimini, Ravenna, Cesenatico, Cattolica, Riccione, Cervia, Bellaria Igea Marina, San Mauro Pascoli, Misano Adriatico e Comacchio. Nella provincia di Rimini i comuni interessati hanno ricevuto circa 16 milioni di euro.

Le risorse totali per il finanziamento dei progetti in un primo tempo erano di 20 milioni di euro, poi incrementate fino ad un importo totale di oltre 32 milioni che ha consentito il finanziamento di tutti progetti risultati ammissibili con importi di finanziamento dall’80% al 70%. Fanno eccezione Riccione e Bellaria Igea Marina che già in sede di domanda avevano previsto un cofinanziamento di importo più elevato e quindi richiedevano una percentuale di finanziamento inferiore.







