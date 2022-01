Turismo, Sadegholvaad: "rivedere le regole per uscire dalla strada emergenziale"

Il sindaco di Rimini fa una lunga a articolata riflessione su turismo e Covid dopo la pubblicazione degli ultimi dati relativi all'occupazione del settore che registra tra il 2019 e il 2021 un saldo negativo di quasi 23 mila occupati. Sadegholvaad invita a rivedere le regole in modo che si possa uscire dalla strada emergenziale per aprire una convivenza con il virus: essere cauti, ma cambiare atteggiamento e approccio per definire i criteri di una nuova normalità, in cui la paura non paralizzi ogni spinta alla ripresa. Il primo cittadino di Rimini riprende anche una recente intervista del Ministro al Turismo nella quale Garavaglia sottolinea come in Italia si parla di Covid in maniera molto più emergenziale e ossessiva che altrove: le misure restrittive sui viaggi internazionali, molto più rigorose in Italia che altrove, sottraggono clienti agli operatori del Belpaese.

L'OMS, ieri, ha sottolineato come ci si stia avvicinando a un’auspicabile fine della pandemia in Europa. Sadegholvaad sottolinea dunque l'importanza di tornare a programmare adesso proprio come avverte anche Federturismo, ‘se entro i prossimi 30 giorni non supereremo la quarta ondata dell’epidemia, non imboccheremo la via della ripresa nel 2022’: un’industria come quella turistica non si accende o si spegne con un clic sull’interruttore.

Il 2022 è già un anno molto complicato perché sulle imprese italiane si sta già abbattendo il peso dell’aumento della bolletta energetica, conclude il primo cittadino che chiede, ad un Parlamento che nelle prossime ore sarà impegnato nella elezione del Presidente della Repubblica, di agire e dare respiro a una ripartenza che non può attendere oltre poche settimane: non si tratta di ristori, ma della possibilità di tirarsi su in piedi definitivamente.