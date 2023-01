EMILIA ROMAGNA Turismo: salgono a 3 i treni che collegano Riviera a Germania e Austria

Turismo: salgono a 3 i treni che collegano Riviera a Germania e Austria.

Salgono a tre, per la prossima estate, i treni tra Germania, Austria e la Riviera Romagnola. Ad affiancare il collegamento ferroviario Monaco-Rimini, operato da Deutsche Bahn e Österreichische Bundesbahnen arriva dal 10 giugno il 'Nightjet' con partenza da Vienna e Monaco in prima serata e arrivo in Riviera al mattino presto del giorno successivo. Nel dettaglio le nuove tratte del treno operate da Österreichische Bundesbahnen, in collaborazione con Trenitalia, saranno attive dal 10 giugno al 9 settembre con partenze da Vienna e Monaco - rispettivamente alle 19:18 e alle 20:09 - per arrivare a Rimini, Riccione e Cattolica al mattino presto. In questo modo arrivano a tre, complessivamente, i collegamenti diretti tra Austria, Germania e la Riviera.

"I segnali dai mercati di lingua tedesca per la prossima stagione estiva sono molto incoraggianti - osserva in una nota l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini - e con Apt Emilia-Romagna e Visit Romagna stiamo lavorando per potenziare al massimo le attività promozionali. La collaborazione con le ferrovie tedesche ed austriache, già avviata da tempo, verrà ottimizzata per promuovere i nuovi collegamenti 2023. La nuova campagna promozionale TV della Riviera in Germania - conclude - partirà il 10 gennaio, e nei prossimi mesi saremo presenti nelle fiere CMT Stoccarda, Free Monaco e ITB Berlino con gli operatori turistici delle Destinazioni Turistiche".

