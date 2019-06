Turismo: Trenitalia, 14 Frecce per raggiungere Riccione

Si arricchisce l'offerta di Trenitalia per raggiungere Riccione con collegamenti diretti grazie alle Fecce. Per la prima volta - il servizio avviato lo scorso 18 aprile durerà per tutta l'estate - sarà possibile raggiungere la città romagnola con le Frecce tutti i giorni e non solo nei fine settimana. In particolare sono 14 i treni fra Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca - otto tutti i giorni e sei nel fine settimana - grazie ai quali viene unita, senza cambi, la spiaggia di Riccione alle località della dorsale Adriatica, al Nord del Paese, a Torino, Milano, Trento, Bolzano, Venezia e a Roma. Rinnovata, inoltre, la collaborazione fra Trenitalia e il Comune di Riccione insieme a Federalberghi e il Gruppo Costa Edutainment. Tutti i viaggiatori che sceglieranno di raggiungere Riccione in treno potranno accedere a particolari scontistiche e a diverse promozioni fra cui il rimborso del viaggio prenotando un albergo segnalato sul sito web riccioneintreno.it.