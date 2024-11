Turista a Cervia muore dopo aver salvato la moglie

È morto Roberto Curletto martedì 12 novembre, dopo quattro giorni di ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena. 77enne originario di Varese, era andato con la moglie in vacanza a Cervia per le cure termali. L'incidente è avvenuto venerdì 8 novembre lungo viale Oriani, i due stavano passeggiando quando è arrivata un'auto fuori controllo guidata da un forlivese di 74 anni.

Per salvare la moglie, l'ha afferrata per un braccio tirandola via dalla traiettoria dell'auto. Il turista è riuscito a salvare la moglie, ma non se stesso. L'auto lo ha colpito e travolto, scaraventandolo a circa 30 metri di distanza. Il conducente dell'auto è sotto indagine: è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale dalla Procura.